У росії безпілотник атакував чергову нафтобазу: що відомо

Потерпілих внаслідок події немає

Після обстрілу нафтопроводу "Дружба", у Брянській області стався ще один інцидент, але цього разу у Клінцовській нафтобазі АТ "Брянськнафтопродукт" ПАТ НК "Роснефть". Її атакував невідомий безпілотний літальний апарат.

Про це сьогодні, 11 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Брянської області олександр богомаз.

За його словами, внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів. Постраждалих внаслідок події немає. На місці працюють оперативні служби.

При цьому росіяни традиційно без жодних доказів заявляють, що їхню нафтобазу атакував саме український безпілотник, про що богомазов наголосив у своєму пості.

"Український безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу АТ "Брянськнафтопродукт" ПАТ НК "Роснефть". Постраждалих немає", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ніч на 11 травня видалася також неспокійною й у Бєлгородській області. Жителі прикордонного міста Шебекіно чули звуки стрілянини та вибухів. Також у самому місті місцевим жителям було видно спалахи від вибухів. Водночас у мережі з’явився цікавий анонс загадкових подій в області, які мають відбутися 12 травня.