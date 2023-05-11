У путіна збудилися через постачання Україні ракет великої дальності: чим погрожують

У росії напружилися через отримання Україною ракет далекого радіусу дії і звично вибухнули погрозами

Як тільки стало відомо, що Велика Британія вже передала на озброєння ЗСУ кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які мають допомогти українській армії у майбутньому контрнаступі, як у кремлі вже почали погрожувати "адекватною відповіддю".

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков очікувано заявив, що Москва негативно ставиться до постачання Україні Великою Британією ракет далекого радіусу дії.

"Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які з військової точки зору прийматимуть відповідні рішення на цьому фоні", — заявив він.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією. Зазвичай вона запускається з повітря і здатна вражати цілі з відривом понад 250 км. Ця ракета є "зброєю глибокого удару", здатною "працювати вдень і вночі, а також у будь-яку погоду". Storm Shadow оснащена вдосконаленою навігаційною системою, яка забезпечує точність влучення. Ракета піднімається на велику висоту, що дає можливість уникнути виявлення ворожим ППО.

Ракети Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та отримати можливість досягти Криму та захоплених територій на сході країни. Водночас відомо, що Україна пообіцяла використовувати отримані ракети дальньої дії лише на своїх територіях, а не на території Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримає у новому пакеті допомоги від США на суму 1,2 млрд. доларів.