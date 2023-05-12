росія кидає дітей-сиріт на фронт: для них вигадали "мотивацію"

росія планує відправити на фронт більше дітей-сиріт

У росії вигадали спосіб, як "мотивувати" дітей-сиріт на участь у війні проти України, в якій росіяни щодня зазнають величезних втрат.

Як написав голова законодавчих зборів Приморського краю Олександр Ролик у своєму Telegram, "стимулювати" сиріт хочуть наданням житла.

За його словами, законопроект вніс на розгляд губернатор Примор’я Олег Кожем’яко. Очікується, що крайовий парламент має оформити його якнайшвидше відразу в трьох читаннях.

У своєму повідомленні Ролик зазначив, що діти-сироти, яким держава має виділити житло, під час поїздки на війну в Україну отримають "пріоритет у отриманні сертифікату на придбання квартири у власність".

"При цьому запропоновано не пред’являти учасникам СВО з категорії дітей-сиріт вимоги щодо досягнення ними віку 23 років і не проводити оцінку їхньої адаптації до самостійного життя", - написав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за американськими оцінками, росія під час вторгнення в Україну втратила від 200 до 250 тисяч солдатів, проте приблизно стільки ж все ще залишаються на окупованих територіях.