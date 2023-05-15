Дрони з вибухівкою на Брянщині: куди росіянам прилетіло цього разу (відео)

Вибухи трапилися в різних частинах області

Не встигла Брянська область рф оговтатися від краху одразу двох літаків та двох гелікоптерів, як знову лунають вибухи. Щоправда цього разу в них звинувачують українців.

Повідомляється одразу про два інциденти, що трапилося 14 травня. Про це пише новинарний телеграм канал Baza. Перший інцидент стався у Суземському районі зранку. З безпілотника на дах військового складу скинули вибухівку. Постраждалих серед людей нема, але пошкоджені 5 одиниць військової техніки.

Другий випадок трапився за кілька годин і також пов'язаний із безпілотником. Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли поселення Хоромне (Клімовський район), а коли на місце приїхали російські поліцейські, на їхню машину впала вибухівка.

Вибухи зафіксовані в Клімовському та Суземському районах

Під час обстрілу нарахували 10 снарядів, пошкоджені три сараї та приватний будинок. Однак з вибухівкою ситуація інша — пошкоджені два автомобілі. На одній із автівок приїхав "заступник начальника місцевого відділку поліції підполковник Величко". Саме поруч з його машиною вибухнула вибухівка з дрона. Про стан поліцейських після вибуху російські ЗМІ нічого не повідомляють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гелікоптери та літаки які "приземлилися" на Брянщині, були непростими. Деякі з них були новими та сучасними. Пілоти та екіпаж загинули, є постраждалі і на землі.