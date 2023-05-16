"Якщо ми програємо": "вагнерівці" пригрозили страшною помстою депутату Держдуми (відео 18+)

Окупанти не вибирають висловів і погрожують депутату публічною розправою

Найманці ПВК "Вагнера" дуже образилися на пропозицію члена комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенанта Віктора Соболєва карати тюремним терміном мобілізованих окупантів, які вступатимуть до лав ПВК "Вагнера" і пригрозили публічно покарати його так, як це прийнято в місцях позбавлення волі.

Відповідне відео найманці опублікували в одному зі своїх каналів.

Зокрема окупанти, серед яких, за їхніми словами, мобілізований, "вагнерівець" та колишній ув’язнений, який вступив до ПВК "Вагнера", погрожують депутату Соболєву, якщо росія програє у війні (нібито через нього), прийти на Красну площу та згвалтувати його у збоченій формі.

Це, за словами окупантів, вони зроблять "щоб захистити свій народ" не лише із самим Соболєвим, а й із "такими, як він". При цьому вони "криють" Соболєва різними матюками, згадують його вік, і запрошують приїхати до них. Знято відео на тлі зруйнованих будівель.

Увага! У відео є нецензурна лексика

Нагадаємо, днями Соболєв запропонував карати мобілізованих, які вступили до "Вагнера" і давати їм від 10 до 15 років в’язниці. "ПВК це незаконне збройне формування, незрозуміло де зареєстроване і що воно виконує", — обґрунтував він свою пропозицію. У відповідь ватажок найманців євген пригожин заявив, що депутата після таких слів потрібно перевірити на "антиросійську дизентерію".

Раніше "Телеграф" розповідав, що за часті істерики пригожину в соціальних мережах та невтішні висловлювання про роботу Міноборони Росії, кремль може його покарати.