Потужний вибух на газопроводі в росії: є загиблий та багато поранених

На місці працюють пожежні та ремонтні служби

У Росії продовжуються загадкові вибухові інциденти. Після ранкового "бавовни" на Брянщині пролунав вибух на газопроводі за 30 км від селища Лихма в Ханти Мансійському автономному окрузі.

Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє Telegram-канал 112.

На цей момент відомо, що внаслідок події загинула одна людина. Ще п’ятеро отримали поранення. Ділянка труби зараз перекрита.

"Аварія сталася у Білоярському районі, приблизно за 30 кілометрів від селища Лихма на ділянці газопроводу Єлець-1. Відомо про одного загиблого, ще 5 людей доставляються до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

На місці вже працюють пожежники та аварійні служби. Причини вибуху на газопроводі поки не повідомляється. Офіційних коментарів щодо цієї події також поки немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії стався потужний вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для армії російських загарбників. Місцева влада зробила заяву про те, що на завод нібито було скинуто снаряд із невідомого безпілотника.