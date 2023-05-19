Радіоактивна хмара йде на Європу: у путіна зробили неймовірну заяву

У Росії вибухнули черговою маячнею — там придумали "страшилку", що радіоактивна хмара, яка виникла після "знищення боєприпасів із збідненим ураном", поставлених Україні, нібито насувається на західну Європу.

Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пишуть росЗМІ.

Він стверджує, що у зв’язку з цим нібито у Польщі зафіксовано у зростання радіації, а "радіоактивна хмара" підступно рухається у бік Західної Європи.

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