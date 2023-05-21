Дешевше свинини: російських "мобиків" буквально продають для "м’ясних штурмів" Бахмута (відео)

Вартість життя окупанта виявилася нижчою за середню зарплату в Україні

Жителі Росії знову ниють через те, що з їх мобілізованими жорстоко поводяться інші російські підрозділи.

Цього разу в мережі з’явилося відео від 20 травня, на якому стверджується, що деяка добровольча бригада "Ветерани" купила 500 мобілізованих за ціною 25 тисяч рублів за голову (близько 11,5 тисяч гривень) і відправила їх на штурм позицій під Бахмутом.

Як стверджує жінка на відео, інформація про те, що їхніх родичів відправили на першу лінію, з’явилася 12 травня. При цьому вона скаржиться, що їх туди кинули без зв’язку, забезпечення та командування у складі штурмових бригад. Але, виходячи з інтонації, найбільш обурливим для неї стало те, що на штурм вони пішли без підтримки важкого озброєння.

За її словами, після штурму із 501 окупанта назад повернулися близько 130 і при цьому їх планують незабаром знову відправити на штурм.

Також вона стверджує, що перед відправкою на бойове завдання члени "Ветеранів" оточили їх з автоматами та відправили на штурм фактично силою. При цьому жінка каже, що самі "Ветерани" стверджують, що купили мобілізованих, а тому мають право відправляти їх куди захочуть.

До речі, якщо прикинути, що в середньому один мобілізований важить 70 кг, то це виходить 357 рублів (164 грн) за кілограм, а це навіть дешевше за свинину в українських супермаркетах.

Як повідомлялося раніше, у березні група мобілізованих з Іркутська записала відеозвернення до російського диктатора через те, що їх без підготовки відправили штурмувати укріпрайон в Авдіївці.

Втім, ефекту це не справило і через кілька днів стало відомо, що їхній підрозділ був знищений у повному складі.