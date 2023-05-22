Даєш кріпацтво! У росії знайшли дивний спосіб обійти санкції — у мережі вже відреагували

У росії хочуть збільшити робочий тиждень

Через постійний потік нових санкцій у росії можуть запровадити шестиденний робочий тиждень. Там впевнені, що це допоможе пом’якшити дію обмежувальних заходів.

Як пишуть російські ЗМІ, з ініціативою розширити робочий тиждень виступили в Асоціації підприємців щодо розвитку бізнес-патріотизму "Аванті".

У листі до голови Мінпраці Антона Котякова вони описали, навіщо це потрібно.

"До введення першої хвилі санкцій у 2014 році російська економіка стабільно демонструвала стійке зростання і входила до п’ятірки найбільших економік світу. Проте зараз кількість обмежувальних заходів значно зросла, що збільшило навантаження на економічний сектор.

Збільшення робочого тижня, на думку авторів, допоможе підвищити міцність російської економіки в умовах сучасних викликів та реалізувати завдання, позначені президентом росії", — повідомляє джерело.

У мережі вже бурхливо обговорюють можливе нововведення, яке навряд чи сподобається росіянам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно нові санкції щодо кремля і не лише запровадили в Україні.