Дронівка у вогні? Яка ситуація в російському селі зараз і що кажуть пропагандисти

У мережі говорять про бої в росії, а росіяни спростовують

У мережі продовжують з’являтися подробиці бойових дій на Бєлгородщині. Повідомляється про бойове зіткнення в росії, а самі росіяни заявляють, що бої з "українською ДРГ" — це нібито фейк.

"Телеграф" розповідає подробиці "вибухонебезпечних" інцидентів у Бєлгородській області.

Так, після того, як у мережі з’явилися відео зі штурмом російського КПП "Грайворон" за допомогою танків, на каналі "Оперативний ЗСУ" стверджують, що зараз бої відбуваються вже біля села Дронівка Бєлгородської області.

Примітно, що цей населений пункт знаходиться за 25 кілометрів від вищезгаданого КПП.

При цьому популярний російський Telegram-канал "Mash", посилаючись на власні джерела, цю інформацію спростовує. Там заявляють, що нібито жодних боїв поблизу населеного пункту не ведеться і навіть обстрілів він не зазнав.

Проте там підтверджують обстріл інших шести населених пунктів Грайворонського округу.

Також "заспокоювати" росіян взялися вже чиновники та пропагандисти всіх мастей. Вони заявляють, що новини с Бєлгородщини це нібито фейк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аеропорт у Бєлгороді атакував безпілотник із вибухівкою.

Також ми повідомляли, що у російському Бєлгороді вибухнула ТЕС.