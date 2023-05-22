"План зайти до Криму трохи змінився": у мережі жартують про бої на Бєлгородщині (кращі меми)

Користувачі наповнюють мережу новими жартами про події у Бєлгородській області

Бойові дії, які сьогодні, 22 травня, розгортаються в Бєлгородській області, зараз є однією з обговорюваних тем. У росії, наприклад, з цього приводу зібрали екстрену нараду й обговорюють "тривожні" звістки, а в соціальних мережах атмосфера набагато веселіша — користувачі вже встигли підготувати цілу порцію жартів щодо цієї ситуації.

"Телеграф" зібрав найкращі жарти, меми та коментарі із соціальних мереж на тему подій у Бєлгородщині.

Так, українці жартують про те, що анонсований "контрнаступ ЗСУ пішов не на Крим, а на Бєлгород", що одна російські пропагандисти вже готуються зустрічати визволителів, а фура відомого українського супермаркету вже готова везти гуманітарну допомогу для жителів БНР (так українці жартома називають Бєлгородщину).

Дехто почав публікувати фотографії бюлетенів для референдуму за проголошення "Бєлгородської народної республіки". А начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова користувачі жартома "зробили" губернатором Бєлгородської області.

Водночас у мережі жартують, що табличку з назвою міста Белгород уже змінюють на український Білгород.

Найкраще із соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася інформація про що через КПП "Грайворон" в Бєлгородській області, прориваються невідомі танки.