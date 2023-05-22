Росіяни терміново вивозять ядерну зброю із Бєлгородської області: що і де там було

В росії занепокоїлися за свою "ядерку"

На тлі штурмових дій на території росії, за які відповідальність на себе взяв РДК і "Легон "Свобода Росії", росіяни поспіхом проводять евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого в Бєлгородській області.

Про це пише "Телеграф" з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 у регіоні "є багато правди".

"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об’єкт "Білгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною — ред.) знаходиться", — каже представник ГУР. .

Також військовий підтвердив, що на об’єкті "Бєлгород-22" була тактична ядерна зброя. При цьому він вкотре наголосив, що Україна до всього, що відбувається, ніяк не причетна. За його словами, це внутрішній конфлікт рф, а в операції беруть участь самі громадяни росії.

На карті нижче ви можете побачити, де знаходиться "Бєлгород-22".

Нагадаємо, що вранці 22 травня невідомі піддали масованим атакам населені пункти Грайворонського округу Бєлгородської області росії. Все це відбувалося на тлі анонсу про "повернення додому" від російських добровольців, які воюють на боці ЗСУ. Ті ще вночі опублікували фото нібито з російських прикордонних населених пунктів і попросили місцевих залишатися вдома і не чинити опір. Інтенсивність подій з кожною хвилиною збільшувалась і вже незабаром почали з’являтися відео зі штурму російського кордону за допомогою танків. Ще через деякий час невідомі оточили КПП "Грайворон" і заставили бігти російських прикордонників.

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