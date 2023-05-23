"Росіян потрібно розбудити — путін перетворює рф на Північну Корею": військовий експерт про атаку під Бєлгородом

Путинський режим веде росію до катастрофи, каже Владислав Селезньов.

Перенесення бойових дій у Бєлгородську область рф бійцями легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК) — це спроба розбудити росіян від сплячки і не допустити перетворення країни на Північну Корею, до чого прагне путінський режим.

Про це військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів у коментарі сайту "Телеграф".

"Хлопці з легіону "Свобода Росії" і РДК таким чином намагаються достукатися до сердець і умів росіян. Даючи зрозуміти, що продовження життя при узурпаторському режимі, котрий наважився на повномасштабну війну, веде до катастрофи саму ж росію. Обрізає всі перспективи стабільного розвитку цієї держави. Якщо нічого не змінювати, причому терміново, попереду – лише важкі, темні часи. І що далі, то вони будуть важчими й темнішими”, – пояснює Владислав Селезньов.

За його словами, варіант перетворення рф на величезну Північну Корею, яка нещадно перемелює своїх громадян, промальовується дедалі чіткіше. Тому, зазначає полковник, із допомогою наявних сил і засобі представники легіону "Свобода Росії" та РДК намагаються донести ці посилки до звичайних жителів росії.

Експерт звертає увагу, що опозиційні путінському режиму військові формування, які складаються з росіян, не воюють проти мирного населення.

"На відміну від представників російської регулярної армії та всякого роду ПВК, яких наплодилося на території рф останнім часом чимало. Тут не "вагнерівцями" єдиними, — підкреслює Владислав Селезньов. — Так, є зіткнення з російськими прикордонниками, так, останні зазнали втрат. Але це очевидно: тих, хто воює за путіна, в ім’я путіна, захищаючи його режим, хлопці з РДК та легіону "Свобода Росії" знищують, місія у них цілком шляхетна – розбудити російський люд від сплячки, в якій той перебуває понад 30 років. І направити тих, хто прокинеться, на боротьбу з терористичним путінським режимом".

Владислав Селезньов також зазначив: те, що відбувається на Бєлгородщині, підкреслює рівень брехні місцевих чиновників, які розповідають, що витратили величезну кількість бюджетних коштів на створення якихось "непрохідних" ліній оборони та різноманітних інженерно-фортифікаційних споруд.

"Насправді ж російський кордон — дірявий. Туди можуть проникати групи озброєних людей для проведення інформаційно-силових акцій. І спокійно повертатися. Фактично відбувається дерибан російського бюджету під вигадки, що рф перетворюється на "неприступну фортецю". Брешуть і крадуть. Все як завжди", – констатує полковник.

Більше думок експертів щодо ситуації на Бєлгородщині читайте у нашому матеріалі: "Атака на Бєлгородську область: що вона означає і чи буде продовження" .

Нагадаємо, раніше ми назвали чотири головні причини атаки на Бєлгородщину з прогнозуванням продовження подібних силових акцій російських опозиціонерів.