Західні експерти проаналізували те, як зараз воює росія: висновки тривожні

Армія росії зуміла адаптуватися

Незважаючи на всі жарти про безглуздих "мобіків", в яких, природно, є правда, російська армія майже через півтора роки війни і ряд гучних поразок все-таки почала воювати краще і показує навчаємість.

Такого висновку дійшли експерти Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).

Так, наприклад, замість використання звичних для російської армії батальйонних тактичних груп (БТГ), як вони це робили на початку вторгнення, тепер через брак особового складу росіяни почали формувати нові типи підрозділів: лінійні, штурмові, "одноразові" і спеціалізовані.

Лінійні, наприклад, використовуються в обороні, зі штурмовими зрозуміло з назви, а ось із "одноразовими" загонами цікавіше. Вони є таким собі "гарматним м’ясом", яке відправляють, щоб промацувати позиції ЗСУ та вести безперервні бої. Вони, здебільшого, складаються і з тих же "мобіків" і бойовиків "ЛДНР". Такі загони складаються найчастіше з п’яти чоловік і дотримуються тактики "людських хвиль".

Одним з топових родів військ в армії росії, за версією RUSI, за час війни стали інженери. Ті, наприклад, навчилися швидко будувати оборонні споруди та створювати ефективні мінні поля.

Артилерія була та залишається основою російської армії, пишуть експерти RUSI. Однак протягом року повномасштабної війни методи її використання значно змінилися. Зокрема, якщо на початку вторгнення артилерійські батареї були прикріплені до БТГ, то до літа 2022 їх об’єднали в артилерійські тактичні групи, які підпорядковуються єдиному командуванню.

Крім того, російська артилерія почала активніше використовувати безпілотники для розвідки, що дало змогу ефективніше витрачати боєприпаси, а також підвищило здатність артилерії вести вогонь з рознесених позицій. Крім цього, зазначають автори доповіді, російська артилерія перестала окопуватися і стала мобільнішою.

Те саме стосується і бронетехніки, яка стала діяти обережніше і більше використовуватися в ролі підтримки піхоти, ніж штурмової одиниці. Авіація також адаптувалася до війни, рф почала робити упор на БПЛА, а ППО росіяни почали розміщувати навколо ключових об’єктів, тим самим підвищивши її ефективність.

На закінчення автора доповіді наголошують, що за рік бойових дій російська армія продемонструвала здатність адаптуватися та навчатися на своїх помилках. При цьому, вважають експерти, всі зміни були продиктовані обставинами, що склалися, і були спрямовані на виправлення існуючих недоліків, що проявилися під час вторгнення. Як пише RUSI, російська армія — це структура, яка згодом стає кращою у вирішенні проблем, з якими безпосередньо стикається, однак у здатності командування передбачати нові загрози та оперативно реагувати на них експерти сумніваються.

При цьому всім, нагадаємо, що навіть все це не рятує росію від величезних втрат.