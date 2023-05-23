Звільнення в БНР продовжується: з'явилися нові відео з Бєлгородської області
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Російські добровольці облаштовуються на новій території
Незважаючи на те, що росіяни вирішили скасувати правовий режим контртерористичної операції (КТО) на території Бєлгородщини, "громадянська війна" у "БНР" там і не думає вщухати. Російські добровольці всупереч усім заявам шойгу про їхнє знищення продовжують перебувати на території росії і судячи з усього навіть і не думають нікуди йти.
Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву прес-служби РДК.
Там розповіли, що на даний момент ситуація на "звільнених" російських територіях продовжує бути складною, але вони не сумують і вже облаштовуються на території, яку вже називають "своєю".
"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", — підкололи повстанці російський уряд.
Нагадаємо, що про всі останні новини з фронтів "БНР" ви можете дізнатися у нашій онлайн-трансляції, перейшовши за посиланням.
Раніше ми писали про те, що у легіоні "Свобода Росії" назвали цілі атаки на Бєлгородську область.
Також ми повідомляли про те, що росіяни терміново вивозять ядерну зброю з Бєлгородської області.