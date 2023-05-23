Російські добровольці облаштовуються на новій території

Незважаючи на те, що росіяни вирішили скасувати правовий режим контртерористичної операції (КТО) на території Бєлгородщини, "громадянська війна" у "БНР" там і не думає вщухати. Російські добровольці всупереч усім заявам шойгу про їхнє знищення продовжують перебувати на території росії і судячи з усього навіть і не думають нікуди йти.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву прес-служби РДК.

Там розповіли, що на даний момент ситуація на "звільнених" російських територіях продовжує бути складною, але вони не сумують і вже облаштовуються на території, яку вже називають "своєю".

"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", — підкололи повстанці російський уряд.

Нагадаємо, що про всі останні новини з фронтів "БНР" ви можете дізнатися у нашій онлайн-трансляції, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у легіоні "Свобода Росії" назвали цілі атаки на Бєлгородську область.

Також ми повідомляли про те, що росіяни терміново вивозять ядерну зброю з Бєлгородської області.