"Ми солідарні із Заходом": у росії видали цинічну заяву про завершення війни в Україні
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У путіна вкотре видали цинічну заяву про війну в Україні
У росії цинічно заявили про те, що повномасштабна війна в Україні, яку окупанти розв’язали понад рік тому, не повинна бути заморожена.
З такою заявою в інтерв’ю росЗМІ виступив прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.
За його словами, росія солідарна із Заходом у питанні недопущення заморожування "конфлікту".
Представник кремля додав, що країна-агресор налаштована завершити так звану "спеціальну військову операцію" в Україні та досягти цілей, які стоять перед росією.
"Або через спеціальну військову операцію, або іншими доступними засобами", — сказав він.
Також спікер путіна додав, що поки що "говорити про мирне врегулювання конфлікту в Україні передчасно". Він вважає, що для цього немає жодних передумов.
Раніше Телеграф писав про те, що нещодавно пєсков видав нову порцію дивних заяв про війну в Україні. Зокрема, він заявив про те, що "спецоперація" у нашій країні має продовжуватися для того, щоб "припинити обстріл території росії".