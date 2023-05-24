"Ми солідарні із Заходом": у росії видали цинічну заяву про завершення війни в Україні

У путіна вкотре видали цинічну заяву про війну в Україні

У росії цинічно заявили про те, що повномасштабна війна в Україні, яку окупанти розв’язали понад рік тому, не повинна бути заморожена.

З такою заявою в інтерв’ю росЗМІ виступив прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.

За його словами, росія солідарна із Заходом у питанні недопущення заморожування "конфлікту".

Представник кремля додав, що країна-агресор налаштована завершити так звану "спеціальну військову операцію" в Україні та досягти цілей, які стоять перед росією.

"Або через спеціальну військову операцію, або іншими доступними засобами", — сказав він.

Також спікер путіна додав, що поки що "говорити про мирне врегулювання конфлікту в Україні передчасно". Він вважає, що для цього немає жодних передумов.

Раніше Телеграф писав про те, що нещодавно пєсков видав нову порцію дивних заяв про війну в Україні. Зокрема, він заявив про те, що "спецоперація" у нашій країні має продовжуватися для того, щоб "припинити обстріл території росії".