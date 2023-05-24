"СВО" вийшла з-під контролю? Як путін буде тиснути на лукашенка вступити у війну проти України

Кремль не готовий відпустити Білорусь із повідця

На сьогоднішній зустрічі невизнаного президента Білорусі олександра лукашенка та президента рф володимира путіна у кремлі можуть обговорювати питання вступу РБ у війну проти України на боці росії.

Про це політичний аналітик Олег Лісний розповів у коментарі сайту "Телеграф".

"путін у черговий раз спробує протиснути лукашенка на участь у війні, яка очевидно виходить з-під контролю. Главі кремля необхідно затягнути нових учасників у цю антизахідну коаліцію, щоб відповідальність за злочин агресії не була пов'язана виключно з його ім'ям", — каже політолог.

На його думку, одним з аргументів для лукашенка може стати те, що на боці України воює набагато більше білорусів, аніж росіян.

"І якщо останнім вдалося влаштувати такий переполох у Бєлгороді, чого ж тоді можна очікувати у межуючих з Україною білоруських регіонах? Водночас, поки що незрозуміло, як лукашенко відреагує на таку загрозу — стане "білим і пухнастим", щоб не провокувати опозицію та радикально налаштованих земляків на службі у ЗСУ, чи навпаки — піде на поводу у путіна і почне захищатися усіма можливими способами", – каже експерт.

На думку Олега Лісного, крім того, рф перешкоджатиме налагодженню зв'язків Білорусі із Заходом. Опосередкованим доказом цього слугує раптова смерть 64-річного глави МЗС Республіки Володимира Макея у листопаді 2022 року. Тоді у причетності до загадкової кончини посадовця, що був ключовою особою у стосунках РБ із Заходом та Китаєм, підозрювали саме спецслужби рф.

Більше думок експертів про політичні процеси у Білорусі читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Загравання із Заходом чи зрада путіна: які сигнали лукашенко подає помилуванням опозиційного журналіста".

Також нагадаємо, голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитро Пантус не приховує передачу зброї росії, що безпосередньо пов’язано з військовою агресією рф проти українського народу.