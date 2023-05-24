У Буданова розповіли про втрати "РДК" у Бєлгородській області

У ГУМ МО висловилися щодо "великих втрат" РДК

Російська пропаганда заявляє про нібито великі втрати, які зазнав "Російський добровольчий корпус" у Бєлгородській області, де відбуваються бойові дії. Однак насправді це не відповідає дійсності.

Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Щодо втрат — ні, ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки й не більше. Там було багато смішних речей, зокрема генерал, який особисто "керував визволенням вулиці" та інші кумедні моменти", — пояснив він.

За словами Юсова, ситуація у Бєлгородській області показала всьому світу, що в росії зараз йде протистояння між злочинним режимом та вільними людьми, які намагаються з ним боротися.

Водночас російська пропаганда внаслідок подій на Бєлгородщині зламалася, бо не може пояснити навіть внутрішній аудиторії ключові моменти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міноборони рф заявили про нібито розгром "Російського добровольчого корпусу", але вже через час бійці РДК записали відео, яким спростували слова відомства.