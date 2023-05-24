Гроші на війну путіна. Як влаштовані спеціальні польові офіси Центробанку рф

Раніше українська IT-армія хакнула базу даних сайту, отримавши імена російських вбивць

Центробанк росії, активи якого раніше планували заморозити в Євросоюзі, має налагоджену систему фінансування війни з Україною. Серед його керівництва — військовий офіцер Сергій Бєлов, а картки із зарплатою окупантам роздають у спеціальних польових офісах біля лінії фронту.

На тонкощі організації фінустанови, яка також воює з Україною, звернули увагу журналісти The Bloomberg, наголосивши, що проти Белова досі немає міжнародних санкцій.

Роль Центробанку на полі бою

Центральний банк допомагає переводити економіку росії на воєнні рейки. Зокрема, володимир путін призначив заступником голови Центробанку військового офіцера Сергія Бєлова. Військовий відповідає за так звані "польові установи", які спрямовують фінансування з бюджету рф на військові частини.

Цими польовими офісами Бєлов керує від імені міноборони. Польові відділення здійснюють банківські операції, щоб забезпечити обхід комерційних кредиторів і уникнути розголошення держтаємниці. Щобільше — вони є родом військ, на який поширюються військові статути. Для них закупили спальники, намети та дров’яні печі.

Всього їх майже 90 таких, вони працюють поблизу прифронтових підрозділів. Що вони роблять: надають послуги відкриття власних платіжних карток, дають готівку військовим на окупованих територіях України, здійснюють грошові перекази.

Видання стверджує, що відділ Бєлова став життєво важливим гвинтиком воєнної економіки, оскільки кремль намагається залучити до війни більше росіян, пропонуючи фінансові стимули та пільги.

Польові офіси Центробанку відкриті й в окупованих частинах чотирьох українських областей, де раніше провели незаконні квазіреферендуми. А Бєлов їздив до окупованого Маріуполя.

Центробанк видає незаконні дозволи російським банкам на відкриття філій в тимчасово окупованих містах. російський "Промсвязьбанк" використовує крадене майно та офіси українських банків. Це свідчить, що банк дозволяє вчиняти кримінальні злочини, пояснював раніше фінансовий аналітик Віталій Шапран, передає "Уніан".

Ким є "головний касир" військових

Уродженець Тамбова, Сергій Бєлов, став заступником голови Центробанку рф в травні минулого року, він — випускник економічної академії міноборони рф. Раніше керував відділом Центрального банку в анексованому рф Севастополі. Він був присутній, коли росія незаконно ввела рубль на українському півострові та побудувала нову фінансову систему. Видання припускає, що саме цей досвід рф і треба, оскільки вона прагне поглинути інші окуповані території.

У самій росії ще не було прецеденту, коли чиновник, який відповідає за військові функції центрального банку, також виконує цивільні обов’язки.

Він не перебуває під міжнародними санкціями. Проте РНБО України проти Бєлова персональні санкції ввела у 2022 році, бо він несе відповідальність за фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Українська IT-армія вже цікавилася Центробанком

У листопаді минулого року українські хакери зламали Центробанк рф і злили тисячі файлів у мережу. У відкритий доступ потрапили цікаві дані про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах Центробарнку рф та вже аналізуються нашими фахівцями.

До цього, у березні 2022 року, група Anonymous почала викладати дані, які отримала після атаки на центральний банк рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна забрала банк у російського олігарха Євгена Гінера.