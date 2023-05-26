Не тільки Краснодар: ще дві області росії зазнали атаки безпілотників (фото)

У всіх випадках, за даними росЗМІ, обійшлося без постраждалих, пошкоджено будівлю "Газпрому"

Росія, яка вночі вдарила по Україні ракетами та дронами, зазнала масштабної атаки невідомих безпілотників. Зокрема, під удар потрапив Краснодар, Білгородська та Брянська області.

Як повідомляють росЗМІ, безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" у Білгородській області.

Інцидент стався близько 23 години вечора 25 травня — була атакована будівля у селищі Октябрьский. Внаслідок удару з дрона у будівлі вибиті вікна, пошкоджено фасад й постраждала покрівля. Наголошується, що обійшлося без постраждалих.

Будівля зазнала пошкоджень

Також повідомляється, що начинений вибухівкою безпілотник нібито збили в районі села Стратива Брянської області. Дрон залетів углиб російської території на 4 кілометри. Його помітили прикордонники та розстріляли з автоматів. На місці падіння дрона знайшли постріл для ручного протитанкового гранатомета та знищили його.

Однак дрон був не один — Стратива була атакована трьома бойовими безпілотниками з різницею 15 хвилин. Два БПЛА почергово скинули невстановлену вибухівку нібито у полі. Ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 26 травня БПЛА вдарили по Краснодару. Один із безпілотників впав на Морській вулиці міста, про місце падіння другого не повідомляється. За словами місцевих жителів, спершу вони чули дзижчання в небі, після чого пролунали два вибухи.