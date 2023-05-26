Ядерна зброя проти України: у путіна зробили несподівану заяву

В росії не змінювали доктринальних підходів з цього питання

В росії, де колишній президент регулярно погрожує світу ядерною зброєю, не кажучи вже про пропагандистів різних мастей, зробили вельми несподівану заяву щодо "ядерки". Там зазначили, що не змінювали доктринальних підходів щодо цього питання, а це означає, що застосовувати вони його не збираються.

Про це заявив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков.

За його словами, росія не має планів щодо застосування ядерної зброї "у зв’язку із ситуацією навколо України.

"Змін у доктринальних підходах з цього питання не відбулося", — зазначає він.

При цьому, нагадаємо, що у вересні 2022 року російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова завдати ядерного удару у разі загрози.

"При загрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту росії і нашого народу ми використовуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, це не блеф", — сказав тоді він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лукашенко зробив тривожну заяву щодо ядерної зброї у Білорусі. Він заявив, що усні домовленості, яких було досягнуто раніше, тепер втілюються в життя.

Також ми повідомляли, що в ГУР пояснили "Телеграфу", які три "ні" є для путіна.