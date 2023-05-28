Втретє за травень: у росії атакували нафтозавод у Краснодарському краї (відео)

Завод не загорівся, але сталося "задимлення"

В Краснодарському краї рф втретє за травень був атакований Ільський нафтопереробний завод. Як і минулого разу росіяни заявили про атаку безпілотниками.

Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю рф. Єдина чергова диспечерська служба повідомила, що біля двох годин ночі в ніч на неділю, до Ільського НПЗ наблизилися кілька невстановлених дронів. Заявляється, що вони були сбиті.

Також, згідно з офіційними даними, пошкодження інфраструктури НПЗ не відбулося, на територію впала частина уламків. Однак все ж таки повідомили про задимлення — його, начебто, ліквідували чергові служби заводу. Заявляється, що постраждалих немає. Відео, де чутно ймовірний момент атаки опублікували у мережі.

Зазначимо, Ільський НПЗ у Краснодарському краї знаходиться неподалік Кримського моста. Попередні інциденти на ньому сталися 4 та 5 травня.

Ільський НПЗ на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв про знищення військової машини рф в Брянській області. Росіяни вже почали панікувати через ймовірних диверсантів. Однак в атаці на військову машину винен дрон, а не диверсанти, стверджують місцеві жителі.