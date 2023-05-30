Кличко домовився, Лорак заплатила? Мережа вибухнула жартами через атаку дронів на Москву

Кількість жартів з приводу переляку росіян у мережі лише збільшується з кожною хвилиною

Вівторок, 30 травня, став вельми неспокійним днем для українців, адже ще з ночі декілька регіонів масово атакували "шахеди". Та на світанку все змінилося, бо ж невідомі безпілотники почали масово фіксувати у небі над Москвою. Раптова атака БПЛА не на жарт налякала багатьох росіян, у той час як українці бодай частково відчули себе відомщеними. І, як це вже звично, почали жартувати щодо свіжої "бавовни" у росії.

"Телеграф" промоніторив соцмережі та ділиться підбіркою яскравих мемів, фотожаб та реакцій на вибухи у російській столиці. Сподіваємося, що наша робота зможе підняти вам настрій хоча б частково так сильно, як і факт зальоту дронів до Москви.

І почати пропонуємо із жартика про мера столиці Віталія Кличко, який буквально на днях пожалівся в ефірі національного телемарафону про неспокійне життя киян. Свою промову він адресував Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному, натякнувши, що це нечесно, коли москвичі під час війни ведуть звичний побут. Звісно ж, "нас там нєт", а Залужний зовсім "не мутить двіж", як співається в одній із відомих пісеньок, але факт лишається фактом — дрони масово атакували Москву саме після "звернення" Кличка.

Звісно ж, не обійшлося і без загально-відомих героїв мемів, яких українці люб'язно "помістили" у нові російські реалії.

Також автори візуальних жартиків не оминули й тему неприхованого задоволення, котре охопило українців після московської "бавовни". Не обходиться й без інших коментувань ситуації.

Багато хто приділив увагу і незвичній манері польоту дронів над російською столицею.

Варто також додати, що дехто із українців навіть вирішив зробити 30 травня особливим днем, створивши для цього спеціальні листівочки. Гадаємо, що користування ними точно буде сьогодні не зайвим.

Ну і, звісно ж, куди без головного мему? Його героїнею стала співачка Ані Лорак, котра є уродженкою України, однак спокійно себе почуває, працюючи в росії і замовчуючи факт війни. Дехто із народних умільців начепив на фото збитого дрону наклейку "Фонд помсти Ані Лорак", і цей мем багато хто із росіян сприйняв усерйоз. Ну а українці що? Звісно, ж, продовжили робити інші фотожаби.

Більше смішних картинок із Лорак ви можете знайти у нашому окремому матеріалі: "Пробач, що сумнівалися в тобі": у мережі сміються над дроном, який "запустила" на москву Ані Лорак (меми та жарти)

Також "Телеграф" розповідав, наскільки епічно росіяни "палять" роботу власних засобів ППО, викладаючи відео у вільний доступ. Здається, подібних проблем українці не мали навіть на початку повномасштабного вторгнення.