Удар по Москві: в мережі опублікували відео удару БПЛА по багатоповерхівці

На кадрах не видно, що до будинку врізався саме БПЛА

Вранці 30 травня під час атаки невідомих дронів на Москву та область один із БПЛА нібито потрапив до житлового будинку. На кадрах видно вибухову хвилю, після чого бічна частина будинку на мить спалахує.

Відео моменту влучення нібито дрона у верхні поверхи житлової багатоповерхівки у Москві публікують Telegram-канали. Повідомляється і місце "прильоту" — вулиця Атласова в Новій Москві, що за півгодини їзди від російської столиці.

Самого дрона на кадрах не видно, видно лише вибух із невеликим загорянням на рівні 25 поверху багатоповерхівки. Повідомляється, що дрон потрапив у стіну, від чого у кількох квартирах трохи пошкоджено вікна. У момент влучання в квартирі на цьому поверсі перебували троє людей — двоє дорослих та п’ятирічна дитина. Вони не постраждали та самостійно залишили будинок.

Зазначимо, що під час попадання уламку БПЛА під час атаки на Київ у той же день постраждала багатоповерхівка. У неї спалені верхні поверхи, а у більшості квартир повилітали вікна. Автомобілі під будинком, куди впав уламок вже збитого дрона, спалені чи понівечені. Відомо про загиблу жінку 30 років. На тлі цього відсутність жертв у результаті попадання дрона в будинок виглядає підозріло, оскільки в місці, куди врізався дрон, утворився лише невеликий слід від горіння.

Наслідки падіння уламків дрону на дом у Києві 30 травня

Наслідки від дрона, який врізався в будинок у Москві 30 травня

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна заперечує причетність до атаки дронів по Москві. Михайло Подоляк іронічно пожартував, що штучний інтелект БПЛА збунтувався проти росіян. У МЗС росії, навпаки заявили, що атака організована "нацистським київським режимом" і пообіцяли жорстко відповісти.