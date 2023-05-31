Вже точно не "сестри": росіяни підірвали дорогу біля відомого монумента на кордоні з Україною (відео)

У Росії бояться нової атаки на свою територію

На кордоні Брянської області росії з Україною росіяни в очікуванні "українських диверсантів" вирішили підірвати ділянку дороги на одному з контрольно-пропускних пунктів. Судячі з усього, там бояться повторення історії Білгородської області, куди пробиралися бійці РДК та Легіону "Свобода Росії".

Як пишуть Телеграм-канали, з метою безпеки у Брянській області підірвали дорогу в районі КПП "Три сестри" (або "Веселівка"), що знаходиться на кордоні з Чернігівською областю. На цьому КПП розташований відомий монумент "Три сестри".

"А обійти вони не можуть?" — йдеться у підписі до відео.

Для довідки. Пункт пропуску "Три Сестри" знаходиться на кордоні трьох республік — Росії, України та Білорусі. Там знаходиться монумент у вигляді трьох обелісків, що символізують собою співдружність слов’янських народів. У травні 2022 року через повномасштабну війну влада Чернігівської області розпочала підготовку документів для демонтажу пам’ятника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Білгородської області видав досить дивну заяву щодо постійних обстрілів території регіону. Він звинуватив у цьому Україну та закликав захопити Харків.