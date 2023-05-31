"Сервери тік-току не витримають": кадиров пообіцяв йти на штурм у трьох областях, українці відповіли

кадиров вибухнув черговою "страшилкою", але його вже не бояться

Ватажок Чечні рамзан кадиров, який раніше пообіцяв замінити "вагнерівців" у Бахмуті, заявив про передислокацію своїх бойовиків до Донецької області. За його словами, чеченські підрозділи нібито розпочали наступ.

У своєму Telegram-каналі Кадиров написав, що його підрозділи отримали наказ про передислокацію до так званої "ДНР".

"Згідно з наказом, бійці чеченських підрозділів повинні розпочати активні бойові дії і звільнити цілу низку населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап — командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані", — заявив кадиров.

Він додав, що накази про початок наступу нібито отримав не лише "ахмат", а й підрозділи МО РФ та росгвардії, які перебувають на фронті у Запорізькій та Херсонській областях.

Українці в мережах висміюють войовничість голови так званих тік-ток військ, які відомі своїми постановочними відео з фронту.

"Переживаю за сервери тиктоку, сподіваюся, зможуть витримати таке навантаження", — пише один із коментаторів.

Також у коментарях висловили думку, що якби вдалося взяти в полон побільше "кадировців", вдалося б обміняти більше наших полонених, оскільки чеченців росія швидко і охоче змінює.

"Потрібно влаштовувати засідки у перукарнях та барбершопах вони звідти просто не вилазять. Чеченські метросексуали проти розпусної гейропи", "Їх дуже важко ловити. Вони в тилах зазвичай сидять", — пишуть українці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", кадировці насмішили мережу погрозами "захопити Кривий Ріг" і заявили, що це буде рівноцінним взяттям Києва, тому що там знаходяться "саме ті, які нам потрібні".