"Я-еліта": діти ватажка ПВК "Вагнер" кутили, поки їхній батько знищував Бахмут

Поки звичайні росіяни гинули сотнями в боях за Бахмут, діти ватажка ПВК "Вагнер" відпочивали в Карелії та вважали себе елітою

У мережі з’явилися кадри з відпочинку дітей ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Його син Павло та дочка Вероніка під алкоголем та зі зброєю відривалися в Карелії під пісню про еліти.

Відео та фото з відпочинку злили у Telegram-канал ВЧК-ОГПУ друзі дітей пригожину, які були у Корелії разом із ними. Примітно, що вони відпочивали якраз у той момент, коли почалася м’ясорубка у Бахмуті.

На кадрах присутнє багато алкоголю та зброї. Нетверезі Павло, Вероніка та їхні товариші розбили намети десь на березі водойми. Сидячи біля вогнища одного вечора, компанія заспівала матюкливу пісню про еліти.

"Давай гимн… ты просишь мелочи у общепита, ты ху**ос, а я — элита", — співають діти ватажка "Вагнера".

Цвяхом їхнього "культурного" відпочинку стала локшина швидкого приготування з напівфабрикатними котлетами, а також із написом із майонезу "SVO (або ZVO)".

"Зустрічайте, росіяни, нову еліту", — зазначив канал.

Ватажок зеків із "Вагнера" євгеній пригожин прокоментував ці фото і заявив, що вони були нібито "викрадені спеціальним кіберпідрозділом Міноборони рф". Він зазначив, що знав про відпочинок своїх дітей, але не знав, що існують кадри їхніх веселощів, інакше сам би їх злив у мережу.

"Так, дійсно, ця фотографія зроблена в Карелії, коли мій син у червні-липні 2022 року туди їздив зі своєю сестрою та друзями, і їли вони доширак, так, і коріння варили. Ну доширак, кому що не подобається? Які є претензії ? "Бахмутська м’ясорубка" почалася 8 жовтня. Тому подивіться, ви на задньому фоні бачите жовте листя або сніг, що випав? Не знав про існування цих фото і відеозаписів. Інакше злив би сам, для того щоб тицьнути мордою еліту, що зажерлася, що виявляється мій син доширак у Карелії їсть", — заявив пригожин.

Цікаво, що інформація з відкритих джерел свідчить про те, що бої за Бахмут почалися 1 серпня 2022 року, але ніяк не 8 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євген пригожин заявив про вихід із Бахмута. Ватажок ПВК "Вагнера" має намір вивести своїх найманців у тил через те, що бойовикам не вистачає снарядів.