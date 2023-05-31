В Бєлгородській області знову неспокійно: місцеві скаржаться на "приліт" по заводу в Шебекіно (фото)

У прикордонному місті росії нібито ракетної атаки зазнав завод

На Білгородщині ввечері 31 травня пролунали вибухи. За інформацією місцевих, нібито на місто Шебекіно було здійснено ракетну атаку. "Приліт" спостерігається на заводі "Преміксів №1", сталася пожежа.

Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал SHOT. Пожежні та інші екстрені служби вже виїхали на місце події.

Увечері 31 травня у Шебекіно Бєлгородській області пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих, це був ракетний обстріл і одна з ракет влучила по заводу "Преміксів № 1", після чого сталася пожежа. Інформації про постраждалих немає, але, ймовірно, було пошкоджено лінію електропередач. На кадрах, які публікують у мережі, видно чорний стовп диму.

Повідомляється, що цей завод займається виробництвом збагачувальних сумішей та біологічно активних речовин. Їхню продукцію використовують у виробництві біологічно активних добавок (БАД). За інформацією місцевих ЗМІ, Шебекіно за останню добу кілька разів нібито зазнавало атак. У місті Бєлгородської області пошкоджено або знищено 72 автомобілі, 37 багатоквартирних будинків, 471 квартиру та 29 приватних будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат Держдуми рф Андрій Гурулєв заявив, що армія росії має бомбити Шебекіно авіацією. В ефірі відомого пропагандиста він заявив, що "досить терпіти" постійні обстріли прикордонних районів і закликав російську армію скидати авіабомби на Шебекіно в Бєлгородській області росії.