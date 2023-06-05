Іран таки постачає озброєння росії: ЗМІ опублікували докази (фото)

Журналісти підтвердили факти передачі озброєння від Ірану росіянам

З’явилися докази того, що Іран продавав чи продає боєприпаси росії, яка веде криваву війну проти українського народу.

Британський телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт, укладений між Тегераном та Москвою.

Журналісти запевняють, що документ може бути першим вагомим доказом того, що Іран допомагає озброєнням путінському режиму.

Документ містить у собі 16 сторінок. Він датований 14 вересня 2022 року. У ньому йдеться про зразки артилерійських та танкових снарядів та ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.

Якщо вірити контракту, то Іран постачав росіянам стволи для танка Т-72 та стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Про те, що документ не є підробленим телеканалу, також повідомило джерело в органах безпеки Британії.

Цей контракт журналісти показували українському прем’єру Денису Шмигалю під час його візиту до Великобританії у травні, також з ним ознайомили міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі. Сторони заявили, що будуть розслідувати справжність матеріалу і збираються вживати заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

"Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку росії у її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди робитимемо те саме", — сказав британський міністр.

Водночас, посол України в Британії Вадим Пристайко вважає, що такі домовленості росії з Іраном можуть свідчити про те, що в окупантів закінчуються військові запаси.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ірані похвалилися своєю зброєю, яку застосовують на війні в Україні.