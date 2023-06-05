ЗСУ і НАТО вже вторглися: "звернення" путіна по радіо не на жарт перелякало росіян (відео)

У росії запустили по радіо фейкове звернення путіна

У росії по радіо запустили фейкове звернення диктатора володимира путіна, в якому він нібито оголошує військовий стан у прикордонних з Україною областях, де останнім часом загострилася ситуація.

Як пишуть Телеграм-канали, путін "виступив" на одній із радіостанцій, яка транслюється у Воронезькій, Білгородській та Ростовській областях.

У фейковому зверненні диктатор каже, що воєнний стан вводиться у Білгородській, Брянській та Курській областях. Крім того, по країні нібито вводять загальну мобілізацію.

Також мешканців зазначених областей закликали "евакуюватися в глиб території росії, дотримуючись порядку та спокою":

"Росіяни, брати і сестри, сьогодні о 4 ранку українські війська озброєні блоком НАТО за згодою та за підтримки Вашингтона вторглися на території Курської, Білгородської та Брянської областей. Наші прикордонники та ВС дали гідну відсіч, переважаючим силам агресора. На території цих областей введено військовий стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно об’єднати всі сили росії. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами", — йшлося у зверненні.

Пізніше влада регіональна влада офіційно спростувала поширювану інформацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії правду про війну в Україні показали на білбордах.