Показують, хто на фронті господар? Чому Міноборони рф заплющує очі на приниження офіцерів зеками пригожина

Що відбувається у стосунках між російськими окупантами

Тривалі суперечки фінансиста ПВК "Вагнер" євгена пригожина та Міноборони рф поступово переростають у збройні зіткнення. 17 травня кадрові військові ЗС рф двічі обстріляли і роззброїли групу швидкого реагування вагнерівців, коли ті намагалися розмінувати собі шлях і вийти з Бахмута. Наступного дня найманці вступили у бій з солдатами регулярних військ російської армії, взяли у полон їхнього комбрига.

"Телеграф" з'ясовував, до яких наслідків може призвести військове протистояння між російськими окупантами.

Пригожин наважився на заколот?

Варто зазначити, що конфлікти всередині окупаційних військ рф виникали з самісінького початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ще влітку 2022 року СБУ почала оприлюднювати перехоплення телефонних розмов загарбників, з яких ставало зрозуміло, що п'яні перестрілки між бурятами і чеченцями, вагнерівцями і "мобіками", кадировцями і пригожинськими зеками стаються регулярно. Причому, приводом для сутичок міг стати навіть розподіл награбованого на окупованих територіях майна.

Проте причини конфлікту Міноборони рф та пригожина полягали у бажанні останнього будь-що вислужитись перед кремлем і довести незамінність своїх найманців на фронті, протиставляючи їх неефективній та низьковмотивованій регулярній армії рф.

У бажанні заробити додаткові політичні очки та славу великого полководця, фінансист ПВК вступав у публічні перепалки з Міноборони рф, прямо звинувачуючи його очільників у провалі "спецоперації" в Україні. Втім, жодних преференцій пригожину це так і не принесло — вище військово-політичне керівництво рф регулярно вказувало ватажку "Вагнера" на його місце і періодично "виховувало", влаштовуючи найманцям снарядний голод.

В результаті, зазнавши катастрофічних втрат живої сили на сході України, пригожин вирішив скористатися ситуативним "успіхом" в Бахмуті, щоб вивести з гарячої точки залишки своєї ПВК, заявивши, що вона буцімто виконала поставлене перед нею завдання на цій ділянці фронту.

Судячи з усього, Міноборони рф така самодіяльність не сподобалась — регулярні війська російської армії отримали наказ замінувати шляхи відступу найманців, а зневажливе ставлення кадрових офіцерів до них призвело до відкритого збройного конфлікту. Зокрема, за словами взятого у полон командира 72-ї мотострілецької бригади підполковника Романа Веневітіна, він обстріляв автівку вагнерівців виключно через "особисту неприязнь". І хоча інциденти трапилися 17-18 травня, відомо про них стало лише у червні, коли найманці вийшли з міста.

Варто зазначити, що ще рік тому деякі політичні експерти прогнозували успіх пригожина у російській політиці і навіть припускали, що він може стати наступним президентом рф, адже має високі амбіції та власну армію. Схоже, ватажок "Вагнера" повірив у своє світле майбутнє, а коли стало зрозуміло, що для російських еліт він назавжди залишиться не більш, аніж постачальником гарматного м'яса з декласованих елементів суспільства, образився і вирішив йти ва-банк.

За словами експерта Українського інституту майбутнього, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, травневі події в Бахмуті можуть свідчити про вихід пригожина з-під контролю кремля і організацію ним військового заколоту.

"Те, що Міноборони рф спробує не випустити вагнерівців з території бойових дій, було цілком прогнозовано. Якби цю справу доручили більш професійним фахівцям, бойовики пригожина зазнали значних втрат, проте завдання виконували дилетанти і все обернулося "вибаченням" кадрового офіцера перед зеками", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Ще більш ганебною для ЗС рф ця ситуація стала, коли в справу втрутились бійці Російського добровольчого корпусу, які вже протягом місяця "кошмарять" прикордонні з Україною області рф, влаштовуючи успішні визвольні рейди і демонструючи неспроможність російської армії захистити власні кордони.

Російські добровольці, що служать в ЗСУ, запропонували пригожину обміняти комбрига Веневітіна на полонених, яких набрали під час рейдів на Бєлгородщину. Попри те, що ватажок "Вагнера" відмовився від цієї оборудки, сам факт подібних переговорів в обхід Міноборони рф свідчить, що подальший хід війни в України може вирішуватися вже без офіційної влади, що тільки підкреслить падіння авторитету кремля і втрату контролю над ситуацією.

"Суб'єктами у повномасштабній війні з боку росії є не Міноборони, а повстанці і найманці з числа вчорашніх в'язнів. Це перші дзвіночки для російської державності загалом. За правилами, щойно стало відомо про інцидент з перестрілкою і взяттям офіцера у полон, туди повинні були з'їхатися спецпризначенці, росгвардія, ФСБ і військова поліція, щоб роззброїти вагнерівців і відправити їх як мінімум на гаупвахту, адже це повстання і заколот. Натомість, за два тижні жодної реакції не послідувало. Ця ситуація — просто нонсенс", — каже Іван Ступак.

Російську армію тепер принижують не лише ЗСУ, а й зеки

Повний провал "спецоперації", яка мала закінчитися за три дні взяттям Києва, і ганебне положення російської армії в Україні загалом тепер визнають навіть у держдумі рф. Так, перший заступник голови комітету у справах СНД, представник партії "Єдина Росія" Костянтин Затулін заявив про повну стратегічну поразку широкомасштабної військової агресії проти України, пише The Moscow Times.

Симбіоз політичної кризи та фрагментації силових структур може призвести до неконтрольованих наслідків всередині самої росії. І млява реакція Міноборони рф на фактичний напад пригожинських найманців на регулярну армію, викрадення та публічне приниження кадрового офіцера вчорашніми зеками викликає подив.

За словами політолога-міжнародника, експерта Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитра Левуся, керуючи державою за принципом "розділяй та володарюй", володимир путін фактично узаконив протистояння не лише між вежами кремля, а й між силовими структурами. В перспективі це може зіграти з диктатором злий жарт, зруйнувавши вертикаль влади.

"Формування пригожина налічує десятки тисяч бійців, отримує значне фінансування, має політичних "дах" і автономію у діях, тому фактично воно являє собою не ПВК, а окрему армію, яка забрала у Міноборони монополію на насилля і застосування зброї. Влаштовуючи "гойдалки" і принижуючи по черзі то шойгу, то пригожина, він [путін] перетворив вагнерівців на один з центрів сили, який цілком може конкурувати і навіть обходити у політичному сенсі Міноборони рф", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, не виключено, що з часом вище військове керівництво рф все ж помститься вагнерівцям за приниження офіцерів, але зробить це вже в іншій площині, каже політолог. Та хай там як, ситуація, що склалася між пригожиним і шойгу, свідчить про внутрішню турбулентність в росії.

За словами Дмитра Левуся, якщо в кремлі бодай на мить дадуть слабину і перестануть контролювати дії путінських гравців, політичні амбіції яких зростають з кожним днем, боротьба за вплив на окремих територіях може перерости у реальні бойові зіткнення.

"Поки що вертикаль влади в росії є стійкою і монопольною, але якщо дані тенденції зберігатимуться й надалі, ми можемо стати свідками її руйнації", — зазначає політичний аналітик.