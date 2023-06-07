Під Бахмутом вбито сина відомого чеченського польового командира: був завербований у ПВК "Вагнера"

На початку 2023 року син вбитого ексдепутата Держдуми був завербований до ПВК "Вагнера" з колонії

У ході повномасштабної війни в Україні, де росія зазнає великих втрат серед живої сили, було ліквідовано сина Руслана Ямадаєва — колишнього чеченського польового командира і депутата Держдуми, Саїд-Хусейн.

Про це повідомив опозиційний чеченський Telegram-канал NIYSO. Також цю інформацію підтверджують джерела видання "Кавказ. Реалії" у Гудермесі.

Російські ЗМІ пишуть, що Саїд-Хусейн був найманцем ПВК "Вагнера". Його завербували з колонії на початку поточного року, де він відбував покарання з 2016 року і 2025-го мав вийти на волю. У квітні його було ліквідовано під Бахмутом. 3 червня відбувся похорон "вагнерівця".

За даними видання "Кавказ. Реалії", перебуваючи в колонії Ямадаєв записав відеозвернення до російського диктатора володимира путіна, щоб привернути його увагу до умов утримання ув’язнених. За словами Саїда-Хусейна, він завдав собі тілесних ушкоджень, висловлюючи таким чином протест проти побиття його товаришів.

Зазначимо, що Саїд-Хусейн Ямадаєв був сином ексдепутата Держдуми Руслана Ямадаєва, який під час першої чеченської війни брав участь у бойових діях проти федеральних військ, а потім перейшов на сторони росії. Також Ямадаєв відзначився своєю участю під час нападу на Грузію. У вересні 2008 року його було вбито на Смоленській набережній у москві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони росії відзвітували про втрати на фронті, назвавши при цьому просто кумедні цифри.