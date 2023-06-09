А казали — не треба боятися: росіянам уже розсилають повістки по-новому (фото)

У росії набирає темпу нова хвиля мобілізації

У росії, судячи з публікацій у ЗМІ, знову розпочинається мобілізація. Місцеве населення запевняли, що після масштабного набору до армії минулого року поки що немає потреби у новій живій силі, але насправді ситуація виглядає інакше.

Як пишуть російські ЗМІ, жителі Санкт-Петербурга почали отримувати повідомлення на телефон із вимогою з’явитися у військкомат.

У повідомленні зазначено, що чоловікам потрібно з’явитися для звірки даних, але після візиту їм пропонують укласти контракт із російською армією.

Цікаво, що про плани розпочати мобілізацію через СМС говорили у російському Міноборони. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов говорив, що такі повідомлення не прирівнюватимуть до повісток. За його словами, повідомлення стануть "лише оповіщенням про те, що повістка сформована на "Держпослугах".

У коментарях до публікації користувачі підтверджують, що додзвонилися до військкомату і їм підтвердили факт розсилки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за неявку до військкомату росіянам почали загрожувати серйозним покаранням. Також ми повідомляли, що в росії розіслали перші електронні повістки. Росіяни тепер бояться заходити на портал держпослуг.