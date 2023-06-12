пригожин в гніві: на обміні полоненими "вагнерівець" захотів вступити до РДК (відео)

Російський добровольчий корпус поповниться колишнім найманцем ПВК "Вагнера"

Під час обміну полоненими між Україною та росією, який відбувся 11 червня, один із окупантів виявив бажання вступити до Російського добровольчого корпусу.

Про це повідомили у Телеграм-каналі РДК, де опублікували відео з обміну.

На обміні був присутній голова РДК "Уайт Рекс", який запропонував бажаючим росіянам вступити до лав добровольчого формування.

Один із полонених відмовився повертатися на батьківщину і заявив про бажання "звільняти" росію разом із повстанцями.

Доброволець представився Владиславом Ізмайловим із Самари. Раніше він перебував у числі найманців ПВК "Вагнера".

"Після відповідних перевірок ми будемо раді дати можливість воювати в наших лавах. Враховуючи указ міністра оборони росії, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнера" та інших приватних воєнізованих формувань, готових боротися за нову росію проти кривавої зграї путіна, наслідувати приклад Владислава!" — зазначили в РДК.

Цікаво, що пізніше на подію відреагував і ватажок найманців ПВК "Вагнера" євген пригожин. Він підтвердив, що Ізмайлов дійсно входив до лав його бойовиків і в листопаді потрапив у полон.

"Владислав Ізмайлов — зрадник. І я впевнений, що він понесе гідне покарання згідно з традиціями ПВК "Вагнера". Я сподіваюся, що ми знайдемо і вб’ємо його в чесному бою", — висловився він.

Раніше "Телеграф" писав, що стали відомі масштабні втрати найманців ПВК "Вагнера" під Бахмутом.