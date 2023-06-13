Російські бомбардувальники летять до пускових позицій: українців закликали не ігнорувати тривогу

Українцям радять під час тривоги перебувати у безпечних місцях

У росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників, які здатні нести крилаті ракети Х-101.

За даними моніторингових груп, 9 літаків Ту-95 вилетіли з аеродрому "Олень" у Мурманській області, а пізніше до них приєднався ще один з аеродрому "Енгельс".

Усі вказані літаки рухаються в район Каспійського моря, звідки зазвичай здійснюються запуски крилатих ракет по території України.

Зазначається, що якщо вони не змінюватимуть курсу руху, то на пускові рубежі вони вийдуть орієнтовно о 1:00 — 3:00 вівторка, 13 червня.

При цьому точно невідомо, скільки ракет знаходиться на бортах і чи здійснюватимуться їх запуски. Втім, не виключено, що на додаток до ракет по Україні вночі можуть бути також запущені ударні дрони.

Варто зазначити, що у Дніпропетровській ОВА вже закликали мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти почали застосовувати нову тактику ракетних обстрілів. Так, за словами представника Повітряних сил, деякі ракети та БПЛА не мали якоїсь конкретної мети і просто "намотували кола" в повітряному просторі України.