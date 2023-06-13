"Навіть жінки не соромляться": в оточенні путіна почали сильно випивати

Політики в росії не надто перебірливі в алкоголі й п’ють буквально все "впереміш"

З початку повномасштабної війни з Україною російські чиновники найвищого рівня почали вживати набагато більше спиртного. На масових заходах алкоголь на людину тепер розраховують у більшому обсязі, ніж раніше.

Інформацію про це опублікувало видання "Верстка", поспілкувавшись із представниками кремля, парламенту, повпредств та регіональної влади.

"В адміністрації президента раніше день не в кожного починався зі склянки горілки. Тепер я таких людей знаю набагато більше, і в деяких склянка перетворилася на пляшку", — сказав один зі співрозмовників.

На доказ також наводиться той факт, що на державних банкетах норма алкоголю тепер розраховується на півтори-дві пляшки на одну особу. А раніше це була лише одна пляшка вина чи горілки.

Що п’ють російські урядовці

Політики в Росії не надто перебірливі в алкоголі й п’ють буквально все "впереміш": горілку "Царську", коньяк "Багратіон", вина виробництва "Садиби Дивноморське" (її асоціюють з володимиром путіним), і дорогі Remy Martin Louis XIII, Grande Champagne та Château Margaux.

До речі, після того, як у ЗМІ почали масово з’являтися новини про майбутній контрнаступ ЗСУ та після інформації про ордер на арешт путіна, чиновники та представники еліти перейшли на міцніші напої. У цій думці зійшлися троє співрозмовників "Верстки" — із московської влади, з парламенту та з управління у справах президента.

"На застілля, навіть яке з дамами, тепер обов’язково купують "значну кількість пляшок коньяку, горілки та віскі. І найстрашніше — навіть жінки почали пити, не соромлячись, найвищі. Нещодавно спостерігав п’янку з нагоди повернення представників влади нафтових регіонів до столиці", – каже ще один співрозмовник.

Політики запили після початку війни в Україні

Віцегубернатор одного з регіонів Уралу зізнався журналістам "Верстки", що після повномасштабного російського вторгнення він почав пити більше.

"Застілля у компанії вже не вистачає, після них йому тепер потрібно "наздоганяти". Він додав, що після початку війни перестав займатися спортом і "зовсім не може перестати вживати алкоголь", що, втім, здається йому "взагалі нормальним". Після новин про український контрнаступ чиновник чиновник перестав виходити на зв’язок", — йдеться у матеріалі.

Також "не просихає" і голова одного з регіонів Центрального федерального округу.

"Починається день або з його пошуків, або зі спроби розбудити його дзвінками. Є навіть спеціальна людина для пошуків", — розповіло джерело.

Потім його "доставляють" до місця роботи. Він похмеляється "тільки коньяком", "тримає обличчя" на кількох нарадах, на яких "сидить як сніговик".

"Після нарад на голову регіону чекає обід, "самі розумієте, не без стопки". Ну і з цього моменту він уже не просихає, зазвичай їде до міського ресторану чи лазні до ночі", — зазначає видання.

До речі, у стані сп’яніння він вважає за краще насолоджуватися радянськими піснями, присвяченими перемозі, а також піснями улюбленого гурту путіна "Любе".

І це далеко не поодинокі випадки серед російських чиновників.

Що п’є російський диктатор путін

Судячи з інформації зі ЗМІ, путін практично нічого не п’є.

"Я вам більше скажу, він вкрай гидливо налаштований до тих, хто п’є, до п’яниць, до несвіжих з ранку людей", — сказало джерело видання.

При цьому він розуміється на винах "на рівні просунутого любителя". А також неодноразово освідчувався в любові до пива.

"ФБК у своєму розслідуванні навіть виявили в його палаці "терасу пивного ресторану", — пише "Верстка".

Російський президент звернув увагу на те, що вживати алкоголь у росії стали частіше, влітку 2022 року. Тоді він згадав про "високий рівень алкоголізації населення" у мономістах регіону. Водночас диктатор вважав, що потрібно запроваджувати "пропаганду здорового способу життя", а також "розвивати інфраструктуру для занять спортом та приділити належну увагу об’єктам культури".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у двох областях росії люди почали масово вмирати після вживання сидру. Загалом було зафіксовано 14 випадків отруєння. Більшість постраждалих врятувати не вдалося.