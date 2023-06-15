США та росія провели переговори: стало відомо, що обговорювали

За одним із питань позиції сторін виявилися несумісними

Між Росією та Сполученими Штатами Америки в останні дні відбулися прямі переговори з кількох питань.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков 15 червня на пресконференції, пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

За його словами, сторони обговорювали договір щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (про скорочення ядерних озброєнь). Однак наразі їхні позиції несумісні.

Крім того, під час бесіди сторони домовилися продовжувати обмін повідомленнями про запуски балістичних ракет наземного базування. Також продовжуватиметься обмін повідомленнями про великі навчання стратегічних сил.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року, напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення, росія зробила заяву про припинення своєї участі у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Російський диктатор володимир путін заявив, що Росія не виходить з угоди, а припиняє участь у тій її частині, де йдеться про взаємний огляд ядерних об’єктів.