Не долетіли до Кремля: Підмосков’я вранці атакували дрони (фото)

Відразу три невідомі дрони атакували московську область вранці 21 червня.

московська область, яку на початку червня спробували атакувати два невідомі дрони, зазнала нової атаки безпілотників рано вранці 21 червня. Тут зафіксували падіння щонайменше трьох невідомих літальних апаратів.

Як пишуть російські ЗМІ, один із безпілотників близько 5 години ранку вибухнув у небі над селом Лукіно в Новій Москві.

"За нашою інформацією, це безпілотник, що впав поблизу — в районі річки Пахра. Місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку. Зараз на місці падіння уламків працюють оперслужби. Постраждалих і руйнувань немає", — пише джерело.

Ще два дрони впали на околицях селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков’я, уточнюють російські видання.

За даними джерела, інцидент стався близько 5:30 ранку. Очевидці подій кажуть, що чули за цей час два вибухи з різницею в п’ять хвилин.

На місце падіння безпілотників прибули оперативні служби, які оточили місце інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що в районі села Товаркове Калузької області, за 140 км від Москви, впав невідомий дрон літакового типу. Під час падіння БПЛА вибухнув.