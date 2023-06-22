Вогонь не могли загасити навіть гелікоптерами: у москві нова масштабна пожежа (відео)

До ліквідації спалаху залучили гелікоптери, але це не допомагає

В росії триває низка масштабних пожеж. Цього разу полум’ям знову охопило столицю.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, інцидент стався у московському районі Чертаново, що на півдні міста. Там палає сміттєсортувальний комплекс, який не можуть загасити вже кілька годин.

Стовпи чорного диму здіймаються високо в небо, а на місце подій уже поспішили пожежники.

За попередніми даними, спочатку полум’ям було охоплено близько 300 квадратних метрів, але вже зараз пожежа розгорілася на 900 квадратів. До гасіння вогню залучили навіть гелікоптери.

Причини займання поки що не називаються. Даних про постраждалих поки що також немає.

Згодом з’явилося повідомлення, що пожежу таки вдалося локалізувати та ліквідувати відкрите горіння.

Нагадаємо, лише кілька днів тому в москві горів один із цехів Центрального ремонтно-механічного заводу. Він, до речі, розташований лише за кілька кілометрів від кремля. Ще днем раніше масштабна пожежа сталася вже в Брянську, де спалахнув госпіталь для військових.

Минулого тижня неспокійно було, наприклад, у Санкт-Петербурзі, де спалахнула виробнича будівля.