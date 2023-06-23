Бояться повторення історії з крейсером "Москва": росіяни пішли на хитрощі з кораблями

Щоб уникнути атак дронів по кораблях, росіяни почали наносити на судна темну фарбу.

Росіяни серйозно побоюються за цілісність свого флоту після того, як ЗСУ затопили крейсер "Москва". Останнім часом окупанти почали наносити на свої кораблі камуфляж, щоб приховати їх від атак українських операторів дронів.

Про це пише західне видання Naval News.

За даними джерела, зокрема камуфляж росіяни нанесли на фрегат "Адмірал Ессен", про що свідчать супутникові знімки. На них видно, що ніс та корма фрегата були перефарбовані.

Росіяни вважають, що темна фарба допоможе ввести в оману українських операторів безпілотних морських дронів. Їхня задумка полягає в тому, що наші військові можуть неправильно оцінити розміри російського корабля при підготовці удару по ньому.

Для довідки. "Адмірал Ессен" є одним із фрегатів проекту 11356Р, він базується в Чорному морі і може нести до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше "Телеграф" писав про те, що з початку війни російський флот втратив майже два десятки кораблів. У тому числі і крейсер "Москва", затоплений у квітні 2022 року.