Зі школи — в окопи: у мережі обговорюють нову божевільну ідею в російських школах

Нововведення з’явиться у школах росії з початку навчального року

Російських школярів тепер не лише напихають пропагандою про війну в Україні на уроках, а ще й навчатимуть поводитися зі зброєю та познайомлять із роботою квадрокоптерів.

Про це в інтерв’ю російському пропагандистському агентству "РИА-Новости" повідомив міністр освіти росії Сергій Кравцов.

"Сучасні квадрокоптери у нас є. З’являються нові технології. Знайомство з ними, на мій погляд, звичайно, необхідне. Акцент у предметі — не просто основа безпеки життєдіяльності. А саме акцент на посилення компонентів, пов’язаних із захистом батьківщини, на мою думку, дуже важливий", — сказав він.

Так, на уроках ОБЖ у рамках початкового військового вишколу було вирішено проводити для школярів вивчення роботи зі зброєю. Заняття будуть проводити для охочих.

"Як я вже сказав, в курсі основ безпеки життєдіяльності вже передбачено для бажаючих вивчення роботи зі зброєю. До речі, хлопцям це цікаво. Я сам, в дитинстві, пам’ятаю, ходив у ДТСААФ", — додав Кравцов.

Реакція соцмереж

У коментарях у соціальних мережах користувачі зазначили, що дітей у росії готують до війни ще зі шкільної парти. А деякі вважали, що це не така вже й погана ідея, адже потім ту саму зброю вони можуть розгорнути проти російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в російських школах дітей вже почали вчити "зигувати". Під пісню "Я русский" відомого виконавця-пропагандиста Шамана, дітям під час певних рядків приспіву треба було підіймати руку нагору.