"Переворот" у росії: що пишуть росіяни про битву пригожина та шойгу

У російських джерелах поширюється багато заяв, які суперечать один одному.

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина про намір "розібратися" з главою російського міноборони Сергієм Шойгу, у російських ЗМІ почав чинитися справжній хаос.

Наскільки серйозними є наміри пригожина "Телеграф" перевірити не може, проте повідомлення в росЗМІ дозволяють оцінити поширені там настрої.

Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що володимир путін в курсі ситуації навколо пригожина, "вживаються необхідні заходи". У Міноборони росії офіційно заявили, що повідомлення та відеокадри про нібито "завдання МО рф удару по таборах "Вагнера", не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією".

Як повідомляє Ateo Breaking, федеральним пропагандистським каналам заборонили публікувати заяви пригожина. Своєю чергою ФСБ порушила справу проти ватажка "Вагнера" щодо військового заколоту.

При цьому російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не вірити неперевіреній інформації, зазначивши, що зараз буде багато вкидань та емоційних повідомлень.

Водночас повідомляється, що у Ростові та Москві було оголошено план "Фортеця", а силовиків привели в стан підвищеної готовності. При цьому, за деякими даними, це зроблено через пошук "сплячих українських ДРГ", а не з діями ПВК "Вагнер", перевірити цю інформацію наразі неможливо.

Варто зазначити, що український блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) зазначив, що в російських джерелах публікується багато фейків із цього приводу, а тому робити передчасні висновки не варто.

Як повідомлялося раніше, відомий терорист ігор Гіркін заявив, що в Росії почалася спроба військового перевороту. Більше того, він поставив під сумнів існування президента у росії.