У росії загубили пригожина: подробиці

Востаннє ватажка найманців бачили у Ростові

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин перестав виходити на зв’язок після невдалої спроби розпочати "громадянську війну" в росії.

Як інформує RTVI, у пресслужбі пригожина повідомили, що той поки не має доступу до якісного зв’язку, а тому передає всім привіт.

"Він передає всім привіт та відповість на запитання, коли буде на нормальному зв’язку", — відповіли там на запит журналістів.

Востаннє ватажка "вагнерівців" бачили у Ростові, звідки той виїхав увечері 24 червня. Де він зараз ніхто не знає.

При цьому, згідно з повідомленнями у ЗМІ, центри "Вагнера" в Астрахані та Воронежі продовжили свою роботу, оскільки їм нібито "дозволили".

Як повідомлялося раніше, 24 червня пригожин звинуватив міноборони рф в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов та Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому вся "веселощі" закінчились, оскільки нібито на прохання білоруського диктатора олександра лукашенка той погодився "не починати кровопролиття". Після цього спікер кремля заявив, що пригожину дозволять піти до Білорусі, а кримінальні справи про військовий заколот будуть відкликані.

На Заході вважають, що російський диктатор вже ніколи не простить ватажка ПВК, а тому його намагатимуться ліквідувати найближчим часом.