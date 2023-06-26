ПВК не можна, а міноборони — можна: у росії ухвалили важливе рішення щодо зеків в армії

Армія росії може поповнитися новими обличчями

У росії продовжують швидкими темпами обмежувати можливості приватних військових компаній. Там заборонили ПВК підписувати контракти з ув’язненим, при цьому поїхати на війну у таких громадян можливість все ж таки буде.

Як пише "Інтерфакс", про це заявив голова комітету Держдуми із законодавства та держбудівництва Павло Крашенінніков.

За його словами, відповідні зміни до закону нещодавно ухвалили у нижній палаті парламенту.

За новими законами, ув’язнені відтепер не мають права укладати угоди з ПВК, при цьому вони мають право підписувати контракти з міністерством оборони російської федерації.

"Була історія, коли ПВК могли брати тих, хто під вироком перебувають, і укладати з ними контракти. Тепер законом ухвалено іншу процедуру, що контракти укладаються тільки з Міноборони, процедуру повну прописано", — зазначив він.

Нагадаємо, що найактивніше з ув’язненими "працювала" ПВК "Вагнера". У її лавах на війну в Україні прибули десятки тисяч зеків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі опублікували останнє відео ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина перед його зникненням. За даними ЗМІ, після провального заколоту своїх найманців він вирушив до Білорусі.