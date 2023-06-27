"Їхній рівень — с**ти у іржаве відро": у РДК доступно пояснили, чому в російській глибинці підтримують війну

Боєць РДК каже, що мешканців російської глибинки неможливо чимось мотивувати

У російській глибинці радіють вторгненню в Україну, оскільки це дозволило місцевим жителям влаштовувати масштабні пиятики за гроші вбитих та поранених односельців.

Про це розповів представник "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Ілля Богданов в інтерв’ю "Новинарне".

Доброволець згадав про те, як конвоював одного з полонених і усвідомив, що з ним взагалі нема про що говорити.

"Він звичайний мужик з глибинки. Ну про що говорити? Його рівень, умовно, це ср*ти у відро. І його рівень життя може впасти, якщо він буде ср*ти у іржаве відро", — сказав Богданов.

Представник РДК зазначає, що таких людей чимось здивувати чи мотивувати неможливо, як і безглуздо закликати їх до чогось високого та морального.

Крім того, він згадав розмову зі своїм другом, який розповів, що у російських селах після початку вторгнення ніколи ще не жили настільки добре.

"Люди радіють війні, люди радіють "СВО". Їхній рівень — іржаве відро, а у них "віскарь", ікра, хамон. Тому що приїжджає їхній односелець без ніг, він ще лежить, лікується, а все село вже прогулює гроші з картки. Приходять "гробові" вдові — все село прогулює гроші з картки. Усі бухають, їдять, веселяться. Все на "гробові" гроші", — сказав Богданов.

Саме тому, каже боєць РДК, у російській глибинці війну підтримують усі.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня та на початку червня бійці РДК разом із Легіоном "Свобода Росії", кілька разів заходили на територію Білгородської області і влаштовували там справжній переполох.

До речі, раніше "Телеграф" спілкувався зі спікером Легіону, командиром з позивним "Цезаром" і тоді він не приховував, що нові рейди в Росії будуть продовжуватися.