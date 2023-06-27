Гучна заява пригожина про причини війни з Україною: експерт пояснив, чому вона з’явилася

пригожин дав заходу сигнал про готовність до переговорів

Перед своїм заколотом голова "ЧВК" вагнера євгеній пригожин зробив резонансні заяви про те, що війна в Україні почалася зовсім не через побоювання росії на тлі ймовірного нападу НАТО і що ЗСУ не бомбила мирні міста Донбасу останні 8 років, а била лише по позиціях росіян. Ці заяви були своєрідним сигналом для Заходу.

Таку думку висловив доктор історичних наук, виконавчий директор українського Інституту майбутнього автор книги "Як зруйнувати русскій мір" Вадим Денисенко у розмові з виданням LB.ua.

За словами експерта, подібні тези вперше пролунали з вуст пригожина та спрямовані на зовнішнього споживача.

"По-перше, ця теза від нього прозвучала вперше – подивимося, чи повторюватиметься. По-друге, на мою думку, вона була спрямована на зовнішнього споживача. Коли ти заходиш в умовний переворот, потрібно дати сигнал Заходу – мовляв, ти все розумієш і готовий до діалогу. Ось він зробив це так", — пояснив Денисенко.

Нагадаємо, в інтерв’ю, опублікованому прес-службою пригожина 23 червня, він заявив, що війна в Україні почалася зовсім не через побоювання росії на тлі ймовірного нападу НАТО. Він звинуватив міністерство оборони рф у спробах "обдурити громадськість, обдурити президента, і розповісти історію, що з боку України була шалена агресія і вони збиралися з усім блоком НАТО на нас напасти"

Він також дав зрозуміти, що Україна не бомбила мирні міста Донбасу останні 8 років. пригожин додав, що за роки окупації росією Донбас розкрадався, у тому числі співробітниками адміністрації президента рф. Ватажок "Вагнера" також розкритикував стан армії росії на початку вторгнення в Україну. пригожин заявив, вона була у "неповноцінному стані".

За його словами, так звану "спецоперацію" було розпочато абсолютно з інших причин. Війна в Україні потрібна була голові Міноборони росії сергію шойгу та олігархічному клану, що керує рф.

Як повідомляв "Телеграф", у росії офіційно оголосили про закриття справи про збройний заколот євгена пригожина та його ПВК. Розслідування закінчено. При цьому найманців із "Вагнера" активно роззброюють. Так, наприклад, Міноборони рф вирішило забрати у бунтівників всю важку техніку.