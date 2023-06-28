"А бігають вони в бархатних тягах": кадирівець у кепці від Louis Vuitton став "зіркою" мережі (фото)

Бойовики кадирова знову виставляють себе посміховиськом

На бойовику кадировського "Ахмата" помітили незвичайний для військового аксесуар — кепку Louis Vuitton, вартістю десятки тисяч рублів.

Модний окупант засвітився на відео глави Чеченської республіки рамзана кадирова, яке було опубліковано в його телеграм-каналі.

Як запевняється, ролик був записаний у зоні проведення так званої "СВО". У ньому кадиров нахвалює своїх бойовиків, які нібито запобігли спробі українських диверсантів прорватися в Бєлгородську область.

На 42-й секунді відео можна побачити бойовика "Ахмата" у досить дорогій кепці. Російські телеграм-канали з’ясували, що вона коштує 65 тисяч рублів (близько 28 тисяч гривень).

Модник з "Ахмата" не залишився поза увагою з боку користувачів соціальних мереж. Люди почали жартувати, що бойовик є амбасадором Louis Vuitton на Кавказі. Але більшість людей все ж таки зійшлася на думці, що окупант навряд чи міг собі дозволити купити оригінал і носить дешеву копію брендової речі.

Були й ті, хто запропонував кадировцеві взяти на війну "бархатниє тягі", які стали трендом Тік-Тока в останні місяці. Для тих, хто не в курсі жарту — мова про дуже химерне взуття.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно сам кадиров насмішив мережу планами зачистити Бєлгородську область.