Рейд РДК у Білгородській області: у росії вперше озвучили втрати серед своїх військових

Декілька військових росії залишаються в полоні

У Росії вперше озвучили втрати під час заходу "Русского добровольческого корпуса" у Шебекіно Білгородської області на початку червня. Повідомляється про 14 загиблих військових росії.

Інформацію про це озвучив Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ще одна важка подія, про яку треба сказати, це прощання з військовослужбовцями з Великих Лук, Псоквського, Великолузького, Новосокольницького, Пустошинського та Опочецького районів. Вони загинули на початку місяця при атаці ДРГ на Білгородську область. На цей час нам відомо про як мінімум 14 загиблих", — сказав він.

Також Ведерніков зазначив, що ще нібито десять російських військовослужбовців опинилися в полоні під час рейду. Трьох бранців, за словами губернатора, вже вдалось обміняти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 червня поточного року Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" заявили про нові рейди на території Росії. За словами бійців, вони хотіли звільнити росії та підняти у Москві прапор "Свободи". Через кілька днів загони РДК дісталися передмістя Шебекіно.