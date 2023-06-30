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Росіяни різко змінили ставлення до війни після провального заколоту ПВК "Вагнера" (опитування)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
євген пригожин Новина оновлена 30 червня 2023, 11:33
євген пригожин. Фото Колаж "Телеграфу"

євген пригожин втрачає популярність серед росіян

Після провального заколоту найманців ПВК "Вагнера" росіяни почали більше підтримувати мирні переговори з Україною.

Про це свідчать дані нового опитування в російській федерації, пише Bloomberg.

Частка росіян, які підтримують мирне врегулювання війни, зросла до 53 відсотків, якщо порівнювати з минулим місяцем. У травні за мирні переговори виступали 45 відсотків громадян рф.

Водночас, частка прихильників продовження бойових дій впала до 39 відсотків порівняно з 48 відсотками місяцем раніше.

Як заявив у коментарі агентству директор "Левада центру" Денис Волков, росіяни "злякалися, що заколот може призвести до ще більших невдач в Україні для російських військ".

"Багато хто просто хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", — додав він.

Також упав і рейтинг ватажка найманців євгенія пригожина. До заколоту на наступних виборах президента його були готові підтримати 19 відсотків респондентів, тепер їх кількість знизилася до 6 відсотків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що думають про заколот ПВК "Вагнера" у ГУР Міноборони України.

Теги:
#Росія #Переговори #Євген Пригожин #ПВК Вагнера