путіна не буде повалено: Буданов розповів, як зміниться влада в росії

Буданов знає, як закінчить диктатор

Заколот найманців ПВК "Вагнера" серйозно підірвав авторитет керівництва російської федерації, і тепер їх, як здавалося, непохитна позиція вже ніколи не буде колишньою.

Про це в інтерв’ю The Drive заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

На його думку, незважаючи на зростання недовіри з боку оточення президент рф володимира путіна, його навряд чи повалять.

"Вони продемонструють зміну влади більш-менш легальним шляхом. Як саме це станеться, ми скоро побачимо", - заінтригував Буданов.

При цьому глава ГУР визнав, що якби ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин зміг досягти свого плану, то вже зараз росію було б розділено.

"Вона була б розділена як мінімум на дві частини, але оскільки він цього не зробив, ми ще побачимо. Тому що, якби пригожин у той день увійшов до порожнього кремля, він показав би публіці, що кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців чиновників там немає.Всі вони втекли, а він продемонструє, що зараз у росії немає ніякої влади.Але з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга або звідкись ще почнуть заявляти, що вони є легітимною владою, що створює ситуацію двох влад. у країні, які відразу будуть розділені", — додав він.

Раніше Телеграф писав про те, що Буданов назвав причини, які змусили пригожина зупинити свій бунт.